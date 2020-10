Little Mix gibt bald sein Kinodebüt! Die vierköpfige Girlgroup, die aus den Mitgliedern Jade Thirlwall (27), Jesy Nelson (29), Leigh-Anne Pinnock (29) und Perrie Edwards (27) besteht, konnte sich schon über so manchen Erfolg in ihrer Karriere freuen. Und demnächst feiert die britische Band schon den nächsten Meilenstein. Denn am vergangenen Donnerstag verkündeten sie die aufregende Neuigkeit: Nächsten Monat erscheint ihr erster Film!

Das wurde nun auf dem Instagram-Konto von Little Mix angekündigt. Dem Beitrag zufolge wird die Doku "LM5 – The Tour Film" am 21. und 22. November in ausgewählten Kinos auf der ganzen Welt gezeigt. In dem Film, der während des letzten von 40 Konzerten in der Londoner O2-Arena letztes Jahr aufgezeichnet wurde, wird die "LM5"-Tour der Sängerinnen dokumentiert. Leigh-Anne teilt in einem Statement außerdem mit: "Wir hoffen, dass ihr diese speziell gefilmte Performance, die die ganze Magie der Show einfängt, lieben werdet."

Die Premiere des Konzertfilms der "Shout Out to My Ex"-Interpretinnen ist zudem perfekt getimt. Denn nur zwei Wochen vorher kommt "Confetti", das sechste Studioalbum der Chartstürmerinnen, auf den Markt. Sieht ganz so aus, als stünde der November ganz im Zeichen von Little Mix!

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards in London im Februar 2019

Getty Images Little Mix beim iHeartRadio Music Festival in Las Vegas im September 2017

Getty Images Little Mix bei den MTV EMAs in Bilbao im November 2018

