Cristiano Ronaldo (35) bezaubert mit einem neuen Update von seiner Rasselbande! Der Kicker ist stolzer Vater von vier Kindern: Im November 2017 schenkte seine Partnerin Georgina Rodríguez (25) dem Fußballprofi ihre gemeinsame Tochter Alana (2). Knapp ein halbes Jahr zuvor hatte eine Leihmutter die Zwillinge Mateo (3) und Eva (3) zur Welt gebracht. Außerdem gehört Cristiano Ronaldo Jr. (10) zur Familie, den ebenfalls eine Leihmutter gebar. Wie der Alltag mit so vielen Kids wohl aussieht? Nun gab der Portugiese seinen Fans einen erstaunlichen Einblick...

"Guten Morgen": Via Instagram veröffentlichte der 35-Jährige jetzt einen zauberhaften Schnappschuss, der seine gesamte Familie am Frühstückstisch zeigt. Alle vier Kinder sitzen superbrav mit ihren Eltern an der Tafel – keine Spur von Essensschlachten oder Zappeleien seitens der Jüngsten. Die Fans können es kaum glauben: "Ich habe noch nie so viele Kinder ohne Probleme an einem Tisch sitzen sehen", staunt eine Userin.

Auch wenn Cristiano seinen Fans hin und wieder Einblicke in sein Privatleben gewährt, bleibt diese Frage bisher ungeklärt: Sind Georgina und er jetzt verlobt oder nicht? Erst vor wenigen Tagen machte er seiner schönen Partnerin ein verdächtiges Geschenk: ein Ring im Wert von über einer halben Million Euro! Ob es sich dabei wirklich um einen Verlobungsring handelt, ist jedoch unklar. Keiner der beiden hat es bisher bestätigt.

