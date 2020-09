Der Bauch wird immer runder! Anfang August verkündeten Vanessa Tamkan (23) und ihr Mann Roman, dass Nachwuchs unterwegs ist. Das Paar, das erst im vergangenen Jahr seine Hochzeit gefeiert hatte, fiebert auf die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes hin. Bis der Sprössling da ist, wird allerdings noch ein Weilchen vergehen – die Germany's next Topmodel-Kandidatin ist erst in der 18. Schwangerschaftswoche. Jetzt gibt sie ein Update in Sachen Babybauch – und der lässt sich mittlerweile nicht mehr ganz so leicht verstecken.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die werdende Mutter ein Foto von sich und ihrer runden Körpermitte. "Hier ist er – mein 18.-Schwangerschaftswoche-Bauch", schreibt sie zu der Aufnahme. In gemütlicher Wochenende-Kleidung posiert sie lachend vor der Kamera: Sie zieht ihren Pullover ein Stück nach oben, sodass ihre Fans freien Blick auf die nackte Babykugel haben. Auch die 23-Jährige selbst scheint von dem Anblick ganz begeistert zu sein – das lässt zumindest ihr breites Strahlen vermuten.

Auch in den vergangenen Wochen hatte die Rothaarige immer mal wieder das Wachstum ihres Bäuchleins dokumentiert. Kurz nachdem sie die frohe Botschaft in die Welt hinausposaunt hatte, teilte sie ein Bikini-Foto auf ihrem Social-Media-Kanal. "Ich und mein kleiner Begleiter haben es heute sehr genossen", schrieb sie zu der Aufnahme auf einem Boot.

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de