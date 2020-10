Wird das der neueste TikTok-Trend? Die Musik-App hat schon dem einen oder anderen Künstler zum Erfolg und manchem sogar zum Durchbruch verholfen! Dank der Musikplattform schaffte es beispielsweise Rapper 24kGoldn (19) mit seinem Hit "Mood" auf Platz eins der Charts! Ein anderer Trend auf TikTok ist es, prominente Zitate nachzuahmen und dazu witzige Challenges auf die Beine zu stellen. Sophie Turner (24) und Joe Jonas (31) luden jetzt einen eigenen Clip dazu hoch.

Auf TikTok postete der Jonas Brothers-Sänger ein Video, in dem er zusammen mit seiner Frau eine lustige Szene aus Keeping Up With the Kardashians imitiert. Sophie machte dabei Kylie Jenner (23) nach, die in der Szene davon singt, dass sie sich betrinken wolle und bereits ein Becher Vodka intus hätte. Dabei nuckelte die frischgebackene Mutter aber brav an einer Wasserflasche. Joe übernahm anschließend den Part von Kourtney Kardashian (41), die unbeteiligt antwortet: "Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, deswegen werde ich einfach mein Brot weiteressen." Anstatt Brot zu essen, löffelte der 31-Jährige allerdings einen großen Becher Eis.

Auch Model Bella Hadid (24) imitierte den Clip, als sie am Wochenende ihren 24. Geburtstag feierte. Darauf erntete die Victoria's Secret-Schönheit sogar einen Kommentar von Make-Up-Mogul Kylie Jenner. Die Influencerin kommentierte den Beitrag mit drei Lach-Emojis und schrieb dahinter: "Ikonisch". Im Netz gibt es mittlerweile viele verschiedene Imitationen von der lustigen Kardashian-Szene.

