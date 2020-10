Cristiano Ronaldo (35) ist an der absoluten Spitze der Großverdiener angelangt – und daran ist nicht nur sein hauptberufliches Metier "Fußball" schuld! Heutzutage zählt nämlich nicht mehr nur, wie viele Tore ein Kicker in den Matches schießt, auch der Social-Media-Auftritt der Sport-Elite will gepflegt sein. Jemand wie Cristiano ist natürlich auch ein gefragter Werbeträger und das ist für ihn äußerst lukrativ: Mit einem einzigen Post im Netz verdient der Juventus-Spieler unfassbare 860.000 Euro!

Von dieser Spitzensumme berichtete jetzt HelloHQ. Dass verschiedene Firmen für den Ausnahmesportler tief in die Tasche greifen, überrascht dabei nicht: Allein auf Instagram folgen dem Stürmer 240 Millionen Menschen! Der portugiesische Nationalspieler setzt sich mit diesem Werbegehalt deutlich von allen anderen Fußballern ab – auf dem zweiten Platz findet sich der Brasilianer Neymar (28), der aber auch stolze 640.000 Euro pro Post verlangen kann. Dahinter folgen schließlich noch namhafte Spieler wie Lionel Messi (33) und David Beckham (45). Letzter kann als ehemaliger Kicker noch 317.000 Euro für sich verbuchen.

Noch mehr als Sportstars verdienen tatsächlich nur noch Reality-Größen wie Kim Kardashian (39) und Kylie Jenner (23) – oder Hollywood-Schauspieler. Der unerreichte Spitzenreiter im Filmbusiness ist Dwayne "The Rock" Johnson (48): Er ist nicht nur der bestbezahlte Schauspieler 2019, sondern wählt seine Produktplatzierungen im Netz mit sehr viel Sorgfalt aus. Werbepartner wie Apple oder die Wassermarke Voss spülten aberwitzige 891.000 Euro auf das Konto des ehemaligen Wrestlers, wie The Sun berichtete.

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Fußballer

Anzeige

Getty Images Neymar, Sportler

Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson bei der Premiere von "Jumanji: The Next Level" in Hollywood

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Cristiano Ronaldo so viel Geld mit einem einzigen Netz-Post verdient? Niemals, unfassbar! Klar, bei seiner XXL-Community... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de