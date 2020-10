Das hat es mit Kubilay Özdemirs Insta-Foto tatsächlich auf sich! Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat hat mit seiner Trennung von Georgina Fleur (30) gerade erst für heftige Schlagzeilen gesorgt. Die Rothaarige erhebt schließlich schwere Vorwürfe gegen ihren Verflossenen. Ein Bild mit seiner Ex, das Kubi auf Social Media gepostet hatte, soll das Fass laut Georgina zum Überlaufen gebracht haben. Jetzt erklärt Kubilay im Promiflash-Interview, was hinter diesem Schnappschuss steckt.

"Wenn das der Auslöser sein sollte, verstehe ich die ganze Aktion umso weniger, denn das Bild zeigt die Mutter meiner Kinder", verteidigte sich der Unternehmer gegenüber Promiflash. Seine Ex gehöre seit 15 Jahren zu den wichtigsten Personen in seinem Leben und durch die gemeinsamen Kinder werde sie das auch bleiben. "Ich habe immer wieder Fotos von uns gepostet und nicht geahnt, was gerade dieses Foto auslöst. Verrückt!", meinte Kubi.

Auch Georginas Vorwurf, er habe ein Verhältnis mit einer ihrer Freundinnen gehabt, weist der Reality-TV-Star von sich: "Ich war Georgina immer treu gewesen und würde nicht mal im Traum daran denken, mich auf eine ihrer Freundinnen einzulassen." Außerdem behauptete die Ex-Bachelor-Kandidatin, Kubi hätte sich von ihr getrennt, weil er Außenstehenden geglaubt habe. "Wenn zwei Menschen, die sich wie wir sehr innig geliebt haben, nicht mehr zusammen sind, dann sicher nicht, weil andere von außen ihre Meinung äußern. Spurlos ging das aber auch nicht an mir vorbei", erklärte Kubi.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Kandidat bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit einer unbekannten Frau

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

