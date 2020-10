Süße Neuigkeiten von Katy Bähm (27)! Seit vielen Jahren schon ist die Queen of Drags-Kandidatin glücklich vergeben – die Travestiekünstlerin und ihr Partner Francis Walter alias DJ Francis sind sogar schon eine ganze Weile verlobt! Bisher war allerdings noch unklar, wann die beiden sich schließlich auch ihr Eheversprechen geben werden. Doch nun verkündete Katy voller Vorfreude: Der Termin für ihre Trauung steht endlich!

Via Instagram gab die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin jetzt ganz stolz bekannt: "Wir haben endlich ein Datum für unsere Hochzeit!". Wann genau es so weit ist, plauderte sie noch nicht aus. Für diese süße Verkündung wählte sie übrigens einen ganz besonderen Anlass: Am Dienstag feierten Katy und Francis ihren Jahrestag! "Sieben Jahre. Ich liebe dich... die Zeit vergeht so schnell", schwärmte das Reality-TV-Gesicht in dem Beitrag.

Passend zu ihrem Liebesjubiläum veröffentlichte Katy außerdem ein paar zauberhafte Pärchenfotos: Auf einem besonders süßen Selfie gibt das zukünftige Ehepaar sich einen dicken Schmatzer. Ihre Community kriegt sich in den Kommentaren gar nicht mehr ein: "Ihr seid so ein tolles Paar! Ich freue mich jetzt schon auf die Hochzeitsfotos", beteuerte ein Fan. "So süß! Weiter so!", jubelte ein weiterer.

Instagram / katybaehm "Queen of Drags"-Bekanntheit Katy Bähm und ihr Verlobter Francis

Instagram / katybaehm Katy Bähm und DJ Francis

Instagram / katybaehm DJ Francis und Katy Bähm

