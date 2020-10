Dieses Wiedersehen bei The Voice of Germany war vollkommen ungeplant! Am Sonntagabend versuchte Kim Unger in der Castingshow ihr Glück vor den sechs Coaches der Jubiläumsstaffel. Das Witzige daran: Die Blondine kannte Neuling Nico Santos (27) bereits aus der Vergangenheit. Beide arbeiteten früher zusammen als Animateure. Entsprechend happy war der Musiker, als er die Moderatorin bei ihrer Blind Audition erkannte. Und auch Kim war geflasht – denn: Sie erfuhr erst kurz davor, dass Nico zu "The Voice of Germany" gehört!

Das erklärte die YouTuberin im Interview mit Promiflash: "Als ich mich bei 'The Voice' beworben hatte, wusste ich nicht, dass Nico in der Jury sitzen würde!" Erst kurz vor ihrer Blind Audition habe sie davon erfahren – da sei sie jedoch schon in Berlin gewesen. "Da dachte ich mir, das kann ja lustig werden!", scherzte sie.

Obwohl auch Nico sich für das KiKa-Gesicht umgedreht hatte, entschied sich Kim, ins Team Mark zu gehen. Aus einem bestimmten Grund, wie sie gegenüber Promiflash schilderte: "Die Entscheidung gegen ihn ist ganz rational, ich wollte keinen Freundschaftsbonus!" Hätte sie den "Rooftops"-Interpreten nicht persönlich gekannt, wäre sie hingegen in sein Team gegangen.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Kim Unger, Kandidatin bei "The Voice of Germany" 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld und Nico Santos bei "The Voice of Germany"

Instagram / kimkitsch Kim Unger, Musikerin und Moderatorin

