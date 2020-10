Keine neue Liebe für Kristin Cavallari (33)! Im April dieses Jahres hatte die Schauspielerin traurige Neuigkeiten zu verkünden: Sie und ihr Mann Jay Cutler (37) gehen nach sieben gemeinsamen Ehejahren wieder getrennte Wege. Vor wenigen Tagen sah es dann ganz so aus, als hätte sie einen neuen Mann an ihrer Seite: Mit Jeff Dye wurde sie kürzlich heftig turtelnd in Chicago gesehen. Doch eine neue Romanze entwickelt sich bei den beiden wohl nicht!

Ein Insider brachte nun gegenüber TMZ Licht ins Dunkel, was da genau zwischen der Blondine und dem Comedian läuft. Die Antwort: Nichts Ernstes! Die beiden hätten sich tatsächlich nur das eine Mal miteinander getroffen. Weiter plauderte die Quelle aus, dass Kristin im Moment auch absolut nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung sei – sie wolle vielmehr einfach ihren Spaß haben.

Tatsächlich sah ihr erstes – und offenbar bisher einziges – Date nicht unbedingt nach einem ersten Treffen zum Kennenlernen aus: Auf einem Video konnte man erkennen, wie die zwei sich in einer Bar ganz vertraut in den Armen lagen und sich sogar das eine oder andere Küsschen gaben.

Getty Images Comedian Jeff Dye

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler 2019

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im September 2020

