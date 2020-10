Die Familie von Jeremy Allen White (29) und Addison Timlin wächst langsam, aber stetig! Der Shameless-Star und die "Little Sister"-Darstellerin sind Ende Oktober 2018 zum ersten Mal Eltern geworden und waren sich bald darauf sicher, den Rest ihres Lebens miteinander verbringen zu wollen: Sie verlobten sich ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Ezer Billie White und heirateten vor ziemlich genau einem Jahr. Mit der Gratulation zum ersten Hochzeitstag verband Addison nun eine frohe Botschaft: Das Paar erwartet Baby Nummer zwei!

"Was alles in einem Jahr passieren kann!", stellte Addison freudig unter ihrem neuesten Instagram-Post fest. Der besteht aus einem Hochzeitsfoto der beiden und schließlich aus einem aktuellen Schnappschuss, auf dem ein Babybäuchlein bei der 29-Jährigen schon sehr deutlich zu erkennen ist. Glücklich grinst die Familie darauf in die Kamera, und die Schauspielerin ergänzte in den Kommentaren: "Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Liebster. Ich liebe unsere kleine, wachsende Familie mehr, als Worte es ausdrücken könnten!"

Ob sie auch beim zweiten Kind berühmte Paten aussuchen werden? Die kleine Ezer kann sich jedenfalls darüber freuen, keine Geringere als Dakota Johnson (31) zur Patentante zu haben, wie Us Weekly berichtete. Sie nahm zusammen mit ihrem Partner Chris Martin (43) auch an der Feier teil, als Addison und Jeremy sich das Jawort gaben. Kennengelernt haben sich die baldigen Zweifach-Eltern schon 2004 am Set von "Afterschool", begannen aber erst Jahre später, sich zu daten.

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juli 2019

Instagram / addison.timlin Jeremy Allen White und Addison Timlin mit ihrem Baby

Instagram / addison.timlin Jeremy Allen White mit seiner Tochter Ezer

