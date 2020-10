Superstar Beyoncé (39) versetzte ihre Fans via Social Media jetzt in helle Aufregung! Die Sängerin ist mittlerweile dafür berühmt und berüchtigt, quasi über Nacht und ohne vorherige Promotion, neue Alben zu veröffentlichen. Ihr letztes Soloalbum "Lemonade" erschien vor über vier Jahren als Überraschung, also bereits vor einer geraumen Weile. Jetzt befeuert ein aktuelles Posting von Bey die Gerüchteküche. Steht die Veröffentlichung neuer Songs etwa unmittelbar bevor?

Per Instagram teilte die Diva ein Bild, auf dem "This Is My Park" zu lesen ist. In der Caption erwähnt sie weiterhin ein Datum: den 30. Oktober. Unter dem Foto rätselt ihre Anhängerschaft, welches neue Beyoncé-Projekt hier gerade angekündigt worden sein könnte. Ein User kommentierte: "Wir wissen nicht einmal, auf was wir warten, aber können es kaum erwarten!"

Bereits seit Anfang des Jahres wird im Netz vermutet, dass die Künstlerin an einem neuen Soloalbum arbeitet. Angeblich lautet der Arbeitstitel "B7", weshalb die Fans verständlicherweise die Veröffentlichung einer neuen Platte erwarten. Allerdings könnte der Schriftzug auf besagtem Foto auch auf eine neue Kollektion des Modelabels Ivy Park hindeuten, welches der Superstar 2016 auf den Markt brachte. Was glaubt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Beyoncé bei einer Grammy-Performance, 2017

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Beyoncé beim Coachella Festival in Indio im April 2018

