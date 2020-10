Wie geht es in Amira Pochers (28) Schwangerschaft voran? Die Frau von Comedian Oliver Pocher (42) erwartet ihr zweites Kind – und das nur wenige Monate nach der Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes. Im Laufe der Zeit teilte Amira immer mehr Details zu ihrem Nachwuchs mit. Neulich verriet die Visagistin sogar das Geschlecht: Die Pochers bekommen erneut einen Jungen. Jetzt gab Amira ein weiteres Update!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde stand die 28-Jährige ihrer Community Rede und Antwort. Ein User wollte beispielsweise wissen, ob die aktuelle Schwangerschaft anders als ihre erste ist. "Etwas ja, sie fing viel entspannter an. Allerdings beginnt nun die anstrengendste Phase. Sodbrennen, Rückenschmerzen etc.", verriet Amira. Außerdem plauderte sie aus: Kaffee komme ihr derzeit nicht in die Tasse: "Trinke drei Liter Tee am Tag."

Ein weiterer Fan war ganz neugierig: Haben sie und Oli schon einen Namen für ihr künftiges Familienmitglied? "Nein, es ist so schwer", gab Amira ehrlich zu. Was die bisherige Namensfindung zu einem Ding der Unmöglichkeit macht, blieb ungeklärt. Letztendlich bat sie ihre 858.000 Follower um Vorschläge.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, September 2020

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

ActionPress Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

