Na, was geht denn nun bei Max Ehrich (29) und Sonika Vaid (25)? Erst vor wenigen Wochen ging die Beziehung des Schauspielers mit Demi Lovato (28) in die Brüche. Die beiden warfen sich gegenseitig vor, den anderen bloß für mehr Aufmerksamkeit und zu PR-Zwecken gedatet zu haben. Besonders Demi schien nichts mehr von ihrem Ex wissen zu wollen. Vor Kurzem machten dann Spekulationen die Runde, Max habe mit American Idol-Kandidatin Sonika Vaid eine neue Flamme am Start – und die Hinweise verdichteten sich aufgrund gemeinsamer Schnappschüsse. Aber war das vielleicht einfach so geplant? Angeblich soll dieser Promi-Flirt inszeniert und reine Show sein!

Mal teilte Max Fotos von einem gemeinsamen Spaziergang mit der 25-Jährigen, dann zeigte er sich beim FaceTimen auf Social Media. Man könnte also fast meinen, dass bei dem Duo ein wenig mehr gehen könne – und diesen Eindruck will Max offenbar auch aufrechterhalten: "Er möchte, dass es so aussieht, als hätte er schon eine andere Frau an seiner Seite, aber sie daten sich gar nicht", stellte ein Insider gegenüber PageSix klar. Das sei nämlich von Sonikas Seite gänzlich ausgeschlossen: "Sie ist in einer festen Beziehung und lebt mit ihrem Freund zusammen", führte sie Quelle aus.

Den ganzen Trubel veranstaltete Max aber wohl nicht ausschließlich wegen der Gier nach neuen Schlagzeilen – vielmehr buhle er um Demis Aufmerksamkeit: "Er versucht, Demi zurückzugewinnen und will sie eifersüchtig machen", lautete die Erklärung des Informanten für Max' Verhalten.

Instagram / maxehrich Max Ehrich im Oktober 2020

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich

Instagram / maxehrich Max Ehrich, Schauspieler

