Melissa und Philipp steht ein großes Abenteuer bevor: Sie werden Eltern. Gut ein Jahr, nachdem sie Philipp bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben hatte, ohne ihn jemals vorher getroffen zu haben, verkündete Melissa im Sommer ihre Schwangerschaft. Bis sie Mutter wird, dauert es auch nicht mehr lange, denn die Hamburgerin befindet sich bereits im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft!

Ihre Vorfreude teilte sie diese Woche mit ihren Followern: "Kaum zu glauben, dass wir bald zu dritt sein werden", schrieb sie aufgeregt auf Instagram. Sie sei nun eine "UHU": Eine Schwangere, die weniger als hundert Tage vom Entbindungstag entfernt sei. "Die erste Stunde von unserem Geburtsvorbereitungskurs haben wir auch schon hinter uns gebracht, und was soll ich sagen? So langsam wird es wirklich ernst", fügte sie glücklich hinzu. In ihrem Bauch sei es inzwischen auch ziemlich eng geworden, denn die täglichen Bauchpartys hätten vor einigen Tagen aufgehört.

Auch ihr Mann Philipp machte im Netz bereits deutlich, wie sehr er sich auf die Geburt seines Kindes freue: "Jeden Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bewegt sich Mucki in Melissas Bauch. So langsam wird es für mich realistischer, Mucki demnächst im Arm zu halten", schrieb er Ende August zu einem Paarfoto.

Hannah Meinhardt Melissa und Phillipps Schwangerschaftsverkündung

Instagram / annvivien Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Hannah Meinhardt Philipp und Melissa in Hamburg

