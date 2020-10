Laura Maria hat etwas an sich auszusetzen! Die Partnerin von Pietro Lombardi (28) präsentiert sich in den sozialen Netzwerken scheinbar makellos. Immer wieder begeistert die Blondine ihre Follower mit sexy Schnappschüssen, auf denen sie auch ihr zauberhaftes Lächeln präsentiert. Doch dieses könnte der Beauty zufolge offenbar noch schöner aussehen. Jetzt gab Laura vor ihren Fans zu: Sie würde sich gerne ihre Zähne richten lassen!

Nach einem Zahnarztbesuch kam die Influencerin in ihrer Instagram-Story auf ihr Gebiss zu sprechen. Sie fragte, ob jemand aus ihrer Community "Erfahrung mit unsichtbaren Schienen" gemacht habe. "Ich überlege schon lange, was machen zu lassen", erzählte der Web-Star. Sie störe sich nämlich an ihrem Zahnstand. Ihre Zähne seien nicht gerade. "Ich weiß, es ist minimal. Aber es stört mich und man sieht es extrem auf Bildern", gab Laura an.

Während die Internet-Bekanntheit im Netz offenbar den Fokus auf ihr Äußeres legt, spricht ihr Freund Pietro in der Öffentlichkeit gerade vor allem über die aktuelle Krise in ihrer Beziehung. So sollen die beiden momentan "eine etwas schwierige Phase" durchmachen, gab der 28-Jährige ein Statement in seiner Instagram-Story ab. Hoffnung, dass Laura und Pie wieder zu einem glücklichen Paar werden, bestehe dennoch, stellte der Musiker klar. "Ich werde alles dafür geben", zeigte er sich emotional.

Instagram / lauramaria.rpa Influencerin Laura Maria mit ihrer Hündin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Getty Images Musiker Pietro Lombardi, Mai 2018

