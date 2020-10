Endlich neues Material von Adele (32)! Das britische Stimmwunder hatte in den vergangenen Monaten vor allem mit seiner körperlichen Verwandlung für Schlagzeilen gesorgt: Die "Rolling in the Deep"-Interpretin soll laut Medienberichten stolze 45 Kilo abgenommen haben – und damit hatte die Sängerin ihre Fans von den Socken gehauen. Jetzt zeigte sich Adele in einem neuen Promo-Clip, in dem sie ihre schlanke Linie erstmals in einem Video öffentlich in Szene setzt!

Die Musikerin wird am kommenden Samstag ihr Debüt als TV-Moderatorin in dem beliebten US-Format Saturday Night Live feiern – in einem kurzen Clip auf Twitter schürt sie jetzt Vorfreude des Publikums: "Hi, ich bin Adele und ich moderiere diese Woche 'Saturday Night Live'", stellt sich die 32-Jährige in dem Video vor – und dabei fällt auf: Die Chartstürmerin präsentiert ihre Abnehmerfolge in einem taillierten Kleid aus dunklem Samt.

Dass Adele schon Tage vor ihrem Moderationsjob im US-Fernsehen ordentlich Lampenfieber bekommen hatte, verkündete die Musikerin bereits auf Instagram: "Verdammt, ich freue mich so sehr und bin gleichzeitig absolut in Panik!", meldete sie sich vor einigen Tagen auf der Fotoplattform zu Wort.

Instagram / adele Adele, Sängerin

Getty Images Adele, Musikerin

Instagram / adele Adele im Oktober 2020

