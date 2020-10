Jetzt möchte der Tänzer selbst aufklären! Ruben Rodriguez befindet sich seit einigen Tagen in den Schlagzeilen. Der Grund: Er soll angeblich der neue Freund von Anne Wünsche (29) sein und für die Beziehung mit ihr sogar seine hochschwangere damalige Freundin sitzen gelassen haben. Das bestätigte ein Insider, der dem Stripper nahesteht, am Donnerstag gegenüber Promiflash. Jetzt meldet sich Ruben selbst zu Wort: Ließ er seine Ex wirklich mit dem gemeinsamen Kind im Bauch zurück?

"Ja, meine Ex ist von mir schwanger, jedoch habe ich erst einige Zeit nach unserer Trennung von der Schwangerschaft erfahren, denn wir sind seit über einem halben Jahr bereits getrennt", sagt Ruben bei Promiflash. Die Quelle, die gerne anonym bleiben möchte, berichtete im Gegensatz dazu davon, dass der SixxPaxx-Star und seine Verflossene erst seit etwa drei Wochen getrennte Wege gehen.

Mit dem Baby möchte Ruben seine einstige Partnerin aber nicht ganz alleine lassen: "Ich möchte ein guter Vater für mein Kind sein und werde für das Kind immer da sein." Er freue sich auf seinen Nachwuchs.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2020

Instagram / rubensixxpaxx Ruby Rodriguez

Instagram / rubensixxpaxx Ruben von den SixxPaxx

