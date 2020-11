Ruben Rodriguez spricht über das Liebesaus! Vor wenigen Stunden mussten die Fans von Anne Wünsche (29) ein trauriges Beziehungsupdate hinnehmen. Obwohl die Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin und SixxPaxx-Tänzer Ruben erst seit wenigen Wochen gemeinsam durchs Leben gingen, haben sie sich dazu entschieden, ihre Beziehung wieder zu beenden. Genauere Gründe hat die zweifache Mama bisher noch nicht genannt. Kurz nach ihrem Trennungsstatement meldet sich jetzt auch ihr Ex zu Wort.

"Was ich euch sagen möchte, ist, dass ich wieder Single bin. Die Beziehung mit Anne hat nicht funktioniert", erklärt der Stripper in seiner Instagram-Story und betont, dass er den Schlussstrich gezogen habe: "Ich will meine Zeit nicht verlieren, sie auch nicht. Ich habe mich dazu entschieden, es zu beenden." Doch wie schon zuvor Anne stellt Ruben klar, dass sie im Guten auseinandergegangen seien. Die Influencerin habe nichts falsch gemacht und hätte definitiv gute Seiten.

Warum genau es mit ihrer Partnerschaft nicht geklappt hat, will auch der Spanier lieber für sich behalten. Er meint: "Ich möchte keine Details nennen, weil das privat ist." Sie hätten es miteinander versucht, es habe nicht geklappt und jetzt müsse das Leben eben weiter gehen. Mit den Worten "Ich wünsche ihr alles Gute" beendet er sein Statement.

Instagram / rubensixxpaxx Anne Wünsche und Ruben Rodriguez

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, Stripper

