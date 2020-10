Ohje, da hat wohl jemand unschöne Erfahrungen machen müssen! Henrik Stoltenberg rückte durch die diesjährige Love Island-Staffel rasch in den Fokus der Öffentlichkeit. Zum einen fiel er wegen seiner ganz besonderen Ausdrucksweise auf, zum anderen aber auch durch sein nicht unbedingt vorbildliches Verhalten gegenüber Ex-Showpartnerin Aurelia Lamprecht. Das brachte ihm natürlich so einige Hater ein – etwa auch in seinem privaten Umfeld? Henrik zeigte sich nun enttäuscht über gemeine Lästereien über seine Person!

In seiner Instagram-Story meldete sich der Blondschopf ganz ernst zu Wort: "Ich wollt an der Stelle noch mal ganz schnell was loswerden: Es gibt sehr viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die gerne mal hinter deinem Rücken über dich reden, aber dir ins Gesicht lachen", erklärte er mit traurigem Gesichtsausdruck. Er wisse nicht, was so ein Verhalten bezwecken soll – und stellte anschließend klar, dass man sich so nicht benehme. An welche Personen er sich genau richtet, ließ er offen. Vielmehr gab er seinen Zuschauern allgemein mit auf den Weg: "Ich kann auch nur jedem raten, das nicht zu machen, weil damit wird man nicht sehr weit kommen!"

Eine Person, die Henrik in dieser blöden Situation Halt geben dürfte, ist wohl seine "Love Island"-Final-Partnerin. Zwischen ihm und Sandra Janina scheinen nämlich nach wie vor noch die Funken zu sprühen. Erst kürzlich teilte die Blondine das erste Pärchenfoto auf Instagram.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Drittplatzierter bei "Love Island" 2020

Instagram / sandra_janina_ Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

Instagram / henrik_stoltenberg "Love Island"-Kandidat Henrik Stoltenberg, 2020

