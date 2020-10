Babypfunde bei Gigi Hadid? Fehlanzeige! Im vergangenen September hatten das US-amerikanische Topmodel und Zayn Malik (27) eine besonders süße Nachricht in den sozialen Medien verkündet: Ihr erstes Kind – eine kleine Tochter – hat das Licht der Welt erblickt. Rund vier Wochen später sieht man der 25-Jährigen die Schwangerschaft schon gar nicht mehr an: Neu-Mama Gigi setzt ihren Körper jetzt erstmals nach der Geburt in Szene – und dabei zeigt sie ihren erstaunlichen After-Baby-Body!

Auf einem aktuellen Instagram-Foto präsentiert Gigi jetzt ihre schlanke Linie: Auf dem Spiegel-Selfie trägt die hübsche Blondine ein eng anliegendes T-Shirt und eine gelbe Jogginghose – und selbst in diesem lässigen Look gelingt es ihr, ihren Körper perfekt in Szene zu setzen: Um ihre bereits wieder erschlankte Taille zu betonen, steckte die hübsche Blondine ihr Oberteil im Vorfeld in den eng anliegenden Bund der Sweathose.

Bei diesem Anblick kamen Gigis Fans gar nicht mehr aus dem Staunen heraus: Sie hinterließen zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte ihres Idols. "Auch nach der Schwangerschaft bist du so umwerfend schön und schlank", "Du schaust so gut aus" oder auch "Wunderschön", schwärmten einige Nutzer. Und was sagt ihr zu Gigis After-Baby-Body? Nehmt an der Umfrage teil!

