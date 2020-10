Polizeieinsatz in Offsets (28) Livestream! Der Rapper sammelte in den vergangenen Jahren so manchen Eintrag in seinem Führungszeugnis: Einbruch, Diebstahl, Drogen- und Waffenbesitz und der Angriff auf einen anderen Insassen während seiner Haftzeit – der Musiker aus dem Trio Migos ließ sich bereits einiges zuschulden kommen. Jetzt geriet der Mann von Cardi B (28) erneut mit der Polizei in Kontakt: Offset wurde in Beverly Hills festgenommen – und streamte das ganze Spektakel live im Netz!

Auf seinem Instagram-Profil startete der 28-Jährige am Samstag eine Live-Übertragung, während er in seinem Auto in Los Angeles unterwegs war. Nach einiger Zeit wurde der Wagen des Musikers von Polizisten angehalten – weil diese die Information bekommen hatten, Offset habe während der Fahrt eine Waffe auf Passanten gerichtet. Über diesen Vorwurf und den Übergriff der Beamten war der vierfache Vater so gar nicht glücklich: "Ich bin ein verfluchter Promi, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich werde euch verklagen!", hört man ihn rufen. Als ein weiterer Polizist versuchte, die Tür zu öffnen, rastete Offset völlig aus: "Das kannst du nicht machen, das ist nicht legal!" Schlussendlich stieg der Sänger aber aus – und ließ sich von den Beamten festnehmen. Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die Szenerie.

An dem Vorwurf, Offset habe Fußgänger bedroht, war letztlich aber nichts dran, wie Daily Mail berichtet. Stattdessen wurde Cardi Bs Cousin jedoch festgenommen – denn dieser hatte tatsächlich seine Waffe aus dem Fenster gehalten und auf Teilnehmer einer Pro-Trump-Demo gezielt, die zu diesem Zeitpunkt dort stattgefunden hatte.

P&P / MEGA Offset bei seiner Festnahme in Beverly Hills, Oktober 2020

P&P / MEGA Offset in Beverly Hills, Herbst 2020

Getty Images Cardi B im September 2019 in New York

