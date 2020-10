Das ist mal eine Ansage! Georgina Fleur (30) verbrachte nicht allzu viel Zeit im Sommerhaus der Stars: Das It-Girl zog nach einer heftigen Eskalation frühzeitig aus. Ihr Partner Kubilay Özdemir und sie eckten ziemlich an, die Auseinandersetzungen erreichten mit der Spuckattacke gegen Andrej Mangold (33) ihren Höhepunkt. Dennoch verfolgte die 30-Jährige selbstverständlich den weiteren Verlauf der Geschehnisse – und hat zu dem Verhalten Lishas eine ganz klare Meinung: Das geht gar nicht!

In einem Q&A auf Instagram nimmt der Rotschopf Stellung zu der Berlinerin. "Lisha hat ein zu großes Mundwerk und redet mir zu vulgär", urteilt Georgina. Die Konfrontationen wäre sie laut eigener Aussage anders angegangen: "Hätte die sich beim Proseccotrinken mit mir so angelegt, hätte ich sie im Pool ertränkt!" Die Reality-Queen sieht eine reelle Chance, dass sie Lisha unter Kontrolle hätte bringen können. Ihr Statement schließt sie mit eindeutigen Worten: "Ich halte einfach nichts von Mobbing."

Dass sie sich von der Ausgrenzung und Drangsalierung Einzelner ganz klar distanziert, macht sie in einer weiteren Story deutlich. "Mobbing ist scheiße! Das hat weder im echten Leben noch in TV-Shows etwas zu suchen", meint die aufgebrachte Influencerin. Jedoch ruderte sie letztendlich zumindest in Bezug auf Lisha wieder zurück: Die Story, in der sie gegen die YouTuberin ätzte, wurde von ihr wenig später gelöscht.

