Kehrt bei Michael Wendler (48) und seiner Laura (20) allmählich wieder der Alltag ein? Vor wenigen Wochen sorgte der Schlagersänger mit seinem Jury-Aus bei DSDS und dem damit verbundenen Eklat für reichlich Schlagzeilen. Außer eines öffentlichen Statements hielt sich seine Gattin in dieser turbulenten Zeit weitgehend von der Öffentlichkeit fern. Jetzt scheint sich die Lage um das Paar wieder etwas beruhigt zu haben. Am Wochenende meldete sich Laura mit einem neuen Werbevideo bei ihren Fans!

Während in Michas Telegram-Gruppe schon seit Tagen Funkstille herrscht, mussten sich auch Lauras Fans für einen Rabattcode für Lippenpflege und Co. mehrere Tage lang gedulden – am vergangenen Sonntag zeigte sich Michas Liebste dann erstmals wieder vor der Linse. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Beauty einen Zeitraffer, der ihre Schminkroutine zeigt. Dabei ließ sie sich den Trubel der vergangenen Wochen nicht anmerken. Sieht ganz so aus, als sei bei der Influencerin und dem Musiker wieder eine Art Normalität eingekehrt.

Steht die Karriere der Eheleute dennoch vor dem Aus? Die Äußerungen des Wendlers bleiben zwar unvergessen – gegenüber Bild betonte ein Medienexperte zuletzt, dass der Ruf von Laura und Michael aber noch nicht ruiniert sei. Im Gegenteil, Laura hätte nicht besser handeln können: "Es ist klug, dass sie sich da zurückhält." Auch Michael könne das Ruder in Zukunft noch einmal herumreißen.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin

ActionPress Michael Wendler im März 2020 in Köln

