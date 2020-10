Heidi Klum (47) zeigt ihre älteste Tochter Leni (16) immer öfter in der Öffentlichkeit – kommt bald der offizielle Startschuss für ihre Karriere? Momentan residiert die Model-Legende mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31), dessen Zwillingsbruder Bill (31) und ihren Kids in Berlin. Der Grund dafür sollen die Dreharbeiten für die anstehende Germany's next Topmodel-Staffel sein, doch auch eine Wohnung sollen sie sich in der Hauptstadt schon angeschaut haben. Immer mit dabei ist die blonde Teenagerin, auch wenn Paparazzi Heidi ablichten: Ist Leni also mit ihren 16 Jahren jetzt alt genug, um ihren eigenen Durchbruch zu feiern?

Dass Leni unter anderem bei der Hausbesichtigung am vergangenen Donnerstag mit von der Partie und am Abend desselben Tages auch im Nobel-Restaurant Grill Royal zugegen war, soll kein Zufall sein, wie ein Insider jetzt gegenüber Bild verriet: "Es ist die Einführung in die Gesellschaft. Stück für Stück wird da mehr kommen, um Lenis eigene Karriere zu starten." Und dass genau das in diesem Jahr der Fall sein könnte, dafür spricht auch der Fakt, dass Leni seit vergangenen Februar sporadisch Fotos auf ihrem eigenen Instagram-Account postet und auch immer wieder in Schnappschüssen von Heidi auftaucht.

Aber die Pläne der 47-Jährigen für ihre Tochter sollen laut eines Mitarbeiters der Topmodel-Produktion sogar noch spezifischer sein: "Im November gehen die Dreharbeiten für die neue Staffel los. Niemand sollte sich wundern, wenn es da einen ersten Auftritt von Leni gibt." Und das ist noch nicht alles, auch einen ersten Model-Job soll Leni schon an Land gezogen haben – angeblich ist eine Fotostrecke in der deutschen Ausgabe eines Modemagazins mit ihr geplant.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit deren Kindern, August 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum, "Germany's Next Topmodel"-Jurorin

