Macht Olivia Laureas Temperament ihr einen Strich durch die Rechnung? Eigentlich sah es gerade so aus, als würden die Rothaarige und Ferhat (28) bei Ex on the Beach gemeinsam Kurs auf Wolke sieben nehmen. Aber dann lernte der ehemalige Are You The One?-Kandidat eine Seite an seinem TV-Flirt kennen, die ihm gar nicht gefiel. Weil Max Schnabel (22) ihre Mitstreiterin Georgia nach dem Sex fallen ließ, verpasste Olivia ihm eine Ohrfeige. Im Promiflash-Interview war sie sich jetzt sicher: Diese Aktion hat ihre rosarote Seifenblase zum Platzen gebracht.

"Diese Situation hat mich und Ferhat sehr auseinandergetrieben", stellte die Berlinerin gegenüber Promiflash fest. Sie habe durch seine Reaktion gemerkt, wie unterschiedlich sie seien und dass er illoyal sei. "Dass er geheult hat wegen der Ohrfeige und bei Max angekrochen kam und sich für mich entschuldigt, hat mich sehr enttäuscht und beschämt", erklärte sie. Ferhat scheint also nicht ihr Mr. Right, denn für Olivia sei klar: So einen Mann brauche sie nicht an ihrer Seite.

Ihr Knutschpartner hielt zwar nicht zu ihr, dafür aber Show-Kumpeline Michelle Daniaux. Sie ist der festen Überzeugung, dass Olivia aus Wut gehandelt hat. "Ich finde, Max soll sich wegen einer Schelle nicht so anstellen. Mein Gott, ein Mann heult nicht wegen so was", meinte sie im Gespräch mit Promiflash. Gut, als seine Ex-Freundin ist die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin natürlich auch nicht ganz unparteiisch...

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Ferhat und Olivia beim "Ex on the Beach"-Gruppendate

TVNOW Olivia und Max bei "Ex on the Beach"

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im November 2018 in Österreich

