Das Drama nimmt einfach kein Ende! Bei Temptation Island V.I.P geben die Kandidaten so richtig Vollgas. Die Single-Ladies lassen nichts anbrennen und nehmen ihre Aufgabe, die vergebenen Männer zu verführen, sehr ernst! Bei Teilnehmer Calvin kam es schon zu fragwürdigen Bildern, die seine Freundin Roxy zu sehen bekam. Promiflash hat bei Temptation Island-Profi Davide (21) nachgefragt, bei wem er sonst noch Krisenpotenzial sieht.

Davide nahm selbst mal bei "Love Island" teil und meint im Promiflash-Interview: "Ich denke mal, dass der Ludwig (39) auch Scheiße bauen wird. Der erinnert mich ein bisschen an mich mit seiner lockeren Art." Für Davide bedeutete seine Teilnahme damals das Aus für seine damalige Liebesbeziehung. Bei den anderen Paaren gehen die Alarmglocken des Pforzheimers hingegen nicht an. "Bei Willi und Jasmin sehe ich keine Probleme, dass die da getrennt rausgehen. Da sieht man schon, wie beide an die Sache rangehen. Bei Julian und Stephi wird auch nichts passieren, die beiden sind einfach 'Schatzi' und 'Schatzi'", erklärt der Italiener gegenüber Promiflash.

Bisher sind also Ludwig und Calvin die Problem-Kandidaten. Noch zeigt sich aber auf keiner Seite ein schlechtes Gewissen. Ludwig denkt, dass Freundin Giulia (45) ihm den Spaß bisher sogar gönne – und Calvin schiebt vieles auf die Produktion und einen falschen Schnitt.

Ludwig Heer

Davide Tolone, 2020

Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P."

