Das Liebes-Wirrwarr wird immer größer! Schon seit einigen Wochen bahnt sich bei Unter uns ein waschechtes Beziehungsdrama an: Eigentlich schweben Tobias (Patrick Müller, 32) und Vivien (Sharon Berlinghoff, 24) auf Wolke sieben und turteln durch die Serienwelt. Doch seit ihr neuer Arbeitskollege, der Jungarzt Sebastian Hoffmann (Jonathan Elias Weiske, 24) in der Schillerallee aufgetaucht ist, steht Vivis Gefühlswelt Kopf. Der attraktive Mediziner überhäuft sie immer wieder mit Komplimenten und gestand ihr zuletzt sogar seine Gefühle. Doch wie sieht es bei Vivien aus – wird sie ihren Freund tatsächlich mit Sebastian betrügen? Achtung Spoiler!

Obwohl Vivi in der vergangenen Folge gegenüber Tobias noch betont hatte, dass alles in Ordnung sei und sie versucht hatte, jegliche Gefühle für ihren Arbeitskollegen auszublenden, kommt sie ihm in der heutigen Episode verdächtig nahe. Auf dem Weg zu einer Präsentation geraten die zwei in einen Regenschauer und stellen sich pitschnass in einer Hütte unter. Dort wärmen sie sich nicht nur auf, sondern die Bewohnerin der Dachgeschoss-WG gönnt sich versehentlich auch ein hochprozentiges Alkoholgetränk. Leicht beschwipst kommt es dann tatsächlich zu einem Kuss zwischen den beiden.

Doch wie geht es jetzt in der Beziehung zu Anwalt Tobias weiter? Immerhin geht das Paar schon eine ganze Weile gemeinsam durchs Leben. Im Gespräch mit Promiflash deutete Darstellerin Sharon zuletzt bereits an, dass die Seriencharaktere zumindest für den nächsten Schritt in ihrer Partnerschaft noch nicht bereit sind: Ihre Beziehung sei unter anderem für Kinder noch zu unbeständig. Haben Vivien und Tobias trotzdem eine Zukunft?

TVNOW / Stefan Behrens Sebastian (Jonathan Elias Weiske), Vivien (Sharon Berlinghoff) und Tobias (Patrick Müller)

TVNOW / Stefan Behrens Sebastian (Jonathan Elias Weiske) und Vivien (Sharon Berlinghoff) in einer "Unter uns"-Szene

VNOW / Stefan Behrens Patrick Müller und Sharon Berlinghoff in ihren "Unter uns"-Rollen

