Sophie Turner (24) hat eine neue Rolle ergattert! Die Schauspielerin dürfte vielen Fantasy-Fans noch aus der beliebten TV-Show Game of Thrones bekannt sein. Darin verkörpert sie Sansa Stark, die Königin im Norden. Nach dem Ende der Buch-Adaption war die Blondine auch in der Comic-Verfilmung "X-Men: Dark Phoenix" zu sehen. Jetzt kehrt sie allerdings von der großen Leinwand auf die Fernsehbildschirme zurück. In einer neuen Zeichentricksendung leiht sie nun einer ganz besonderen Figur die Stimme.

Sophie wird Prinzessin Charlotte (5) in der neuen Serie "The Prince" vertonen. Darin geht es um das Leben der britischen Königsfamilie, das aus der Sicht von ihrem Bruder Prinz George (7) erzählt wird. Inspiriert wurde die Comedyshow für Kids von dem Instagram-Kanal des Family Guy-Autoren Gary Janetti. Denn der gebürtige New Yorker verfasst auf seiner Social-Media-Plattform satirische Beitrage über die Royals und erregte damit die Aufmerksamkeit von HBO Max, die nun "The Prince" produzieren.

Gary ist aber nicht nur der Serienschöpfer, sondern wird auch als Stimme von George fungieren. Neben ihm und Sophie werden unter anderem Alan Cumming, Lucy Punch (42), Condola Rashad (33), Orlando Bloom (43) und Iwan Rheon (35) weitere Personen aus der Windsor-Dynastie vertonen. "The Prince" soll bereits im Frühjahr 2021 erscheinen.

