Jetzt meldet sich auch eine von Elena Miras (28)' Freundinnen zu dem Rosenkrieg mit Mike Heiter (28) zu Wort! Vor wenigen Wochen gaben die beiden ehemaligen Love Island-Teilnehmer bekannt, dass sie ihrer dreijährigen Beziehung ein Ende setzen wollen. Im Nachhinein rücken die beiden nun mit immer mehr Details heraus: Mike wirft Elena unter anderem vor, ihm kaum Kontakt zu ihrer gemeinsamen Tochter Aylen zu ermöglichen – Elena wirft Mike dagegen vor, sich nicht genug um die Kleine gekümmert zu haben. Jetzt spricht eine von Elenas Freundinnen sogar davon, dass Mike nicht einmal Unterhalt gezahlt habe!

In ihrer Instagram-Story repostete Elena ein Statement ihrer Freundin. Sie schreibt darin in Bezug auf Mike: "Hättest du mit Anwesenheit anstelle von Abwesenheit geglänzt, würdest du uns alle kennen. Wir, ihre Freunde waren bei ihr, als du sie allein gelassen hast." Der 28-Jährige habe sich nie um eine Beziehung zu ihr und ihrem Umfeld bemüht. Zudem soll er seinen Fans nur die halbe Wahrheit geschildert haben. "Erzählst du auch, dass Elena alles bezahlt? Du deinen Freund mit in die Familienferien nach Spanien mitgenommen hast? Du keinen Cent für Unterhalt zahlst?", führte Elenas BFF weiter aus.

Kurze Zeit später äußerte sich Elena persönlich zu diesen Punkten und erklärte, dass Mike sich sogar Geld bei ihr geliehen habe: "Du weißt genau, du hast schon über 12.000 Euro Schulden bei mir."

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Kandidat

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Juni 2020

