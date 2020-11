Die Schlammschlacht nimmt kein Ende! Seit Stunden liefern sich Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) im Netz einen krassen Schlagabtausch und machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Die Schweizerin behauptete bereits, dass ihr Ex nie für die gemeinsame Tochter Aylen da gewesen sei. Jetzt packte sie weiter aus: Sie soll Mike einen ordentlichen Batzen Geld geliehen und bisher keinen Cent wiedergesehen haben.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 28-Jährige jetzt direkt an den Influencer und wetterte: "Du weißt genau, du hast schon über 12.000 Euro Schulden bei mir." Das abzustreiten ist in diesem Fall zwecklos, denn Elena betonte außerdem, dass sie das belegen kann. "Wir haben einen Vertrag. Und ich habe den Vertrag noch. Alles, was ich heute hier sage, habe ich alles auf Papier", erklärte sie.

Was die ehemalige Love Island-Kandidatin besonders wütend macht: "Du trägst Gucci und fährst Porsche. Aber wann hast du deiner Tochter jemals etwas von deinem Geld gekauft?" Stattdessen habe sie immer alles bezahlt. Sogar nach der Trennung habe Mike sie noch gefragt, ob er sich 10.000 Euro von ihr leihen könnte. "Wieso fragst du nicht erstmal, wie es deiner Tochter geht?", schimpfte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Influencer

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

Anzeige

Glaubt ihr, dass eine Versöhnung der beiden möglich ist? Nein, auf gar keinen Fall! Ja, vielleicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de