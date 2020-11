Ist Sam Smith (28) etwa bald mit einem Baby unterwegs? Der 28-Jährige berichtete seinen Fans regelmäßig über seine Versuche, endlich die große Liebe zu finden. Seitdem 2018 die Beziehung mit dem "13 Reasons Why"-Darsteller Brandon Flynn (27) scheiterte, ist der Sänger auf der Suche nach einem passenden Partner. Obwohl er bisher noch nicht seinen Traummann getroffen hat, macht sich der Single schon Gedanken um die weitere Familienplanung: Sam Smith enthüllte nun, dass er Kinder haben möchte, noch bevor er 35 wird.

Bei einem Interview in der "The Zane Lowe Show" von Apple Music verriet der Musiker frei heraus, dass er in spätestens sieben Jahren Nachwuchs haben wolle: "Ich möchte Kinder haben. Ich möchte sie aufwachsen sehen und ich möchte jeden Tag mit ihnen zusammen verbringen. Ich möchte eine Mama sein." Seine Musik wolle Sam aber weiterhin verfolgen und erklärte: "Ich bin ehrgeizig und ich würde immer noch vor Leuten singen wollen und diesen Job machen." Denn das sei für ihn einfach ein unglaubliches Gefühl.

Doch bevor er das Thema Kinder endgültig angeht, ist der "Stay With Me"-Interpret zunächst einmal weiterhin auf der Suche nach einem Mann. Er würde alles geben, um seine große Liebe zu treffen, doch es sei schwer, in London jemanden zu finden. "Ich habe überall gesucht. Ich bin jetzt seit gut drei Jahren dabei und es ist anstrengend", beteuerte Sam im Interview.

Anzeige

Getty Images Sam Smith, Sänger

Anzeige

Getty Images Sam Smith auf dem Lollapalooza in Buenos Aires 2019

Anzeige

Instagram / samsmith Sam Smith im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de