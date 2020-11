Deutschlands Comedy-Giganten treten gegeneinander an! Chris Tall (29), Mario Barth (48) und Oliver Pocher (42) sind aus der deutschen Fernsehlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Während Chris aktuell bei Das Supertalent in der Jury sitzt, unterhält Olli seine Fans als Influencer-Schreck. Auch Mario ist unter anderem mit seiner Show "Mario Barth deckt auf!" regelmäßig im TV zu sehen. Jetzt sollen die drei Komiker in einer neuen Sendung gegeneinander antreten: Es soll ein Duell um die Comedy-Krone werden!

In der neuen vierteiligen RTL-Liveshow "Der König der Kindsköpfe" sollen sich die drei Männer einen erbitterten Kampf um den gleichnamigen Titel leisten. In den ersten drei Folgen treten jeweils zwei der drei Top-Comedians gegeneinander an, während der Dritte durch die Show führt und sich die Aufgaben für die jeweils anderen ausdenkt. So übernimmt Olli die Moderation der ersten Liveshow. Darauf folgt Mario. Chris übernimmt das Ruder bei der dritten Ausgabe.

Beim großen Finale liefern sich die Komiker schließlich den alles entscheidenden Dreikampf, der dann von Laura Wontorra (31) moderiert wird. Der Gewinner der Staffel wird zum "König der Kindsköpfe" gekrönt. Die erste Ausstrahlung erfolgt am 1. Dezember 2020 um 20:15 auf RTL. Die große Finalshow flimmert am 22. Dezember über die Bildschirme.

Anzeige

Getty Images Mario Barth beim RTL-Spendenmarathon, November 2016

Anzeige

Getty Images Chris Tall beim "Deutschen Comedypreis", 2017

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de