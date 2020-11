Jetzt melden sich Michael Wendlers (48) Manager und Vater zu Wort! Am Montagabend veröffentlichte der Schlagerstar ein Statement, in dem er seine vor Wochen getätigten und zunächst vermeintlich verschwörungstheoretischen Aussagen erklärt und teilweise revidiert. Er sei kein Leugner der aktuellen Gesundheitslage, sondern stehe nur den Maßnahmen zur Verbesserung skeptisch gegenüber. Zudem entschuldigte sich der Sänger bei dem Fernsehsender RTL, dem er "Gleichschaltung" vorwarf. Doch was sagen sein Manager Markus Krampe und sein Vater Manfred Weßels dazu?

Im Bild-Interview erzählte Markus, dass einige Dinge, die der "Egal"-Interpret gesagt habe, für ihn verständlich seien, aber noch nicht alles aufgeklärt sei: "Michael hat sich jetzt erst mal erklärt und jeder liest für sich daraus, was er will." So vermutet Manfred, dass Michael das Geld ausgehe. "Meinem Sohn dämmert so langsam, was er mit seinem Instagram-Video angerichtet hat und dass ihn in Deutschland keiner mehr haben will", erklärte der 72-Jährige. Zudem glaube er nicht, dass der Reality-TV-Teilnehmer wieder mit dem Fernsehsender RTL zusammenarbeiten würde. "Dann würden sie sich ja total unglaubwürdig machen", fügte er hinzu.

Auch musikalisch rechnet Manfred seinem Sohn keine großen Erfolgschancen zu: "Er kommt mit seiner Musik in Amerika überhaupt nicht an [...] Und auch in Deutschland wird er es schwer haben bei der verbrannten Erde, die er hier hinterlassen hat." Markus scheint allerdings eher vom Gegenteil überzeugt zu sein. Denn wenn sich jemand durch Hits bereits einen Namen gemacht habe und dann etwas Neues herausbringe, würden die Leute ihrem Idol irgendwann alles verzeihen.

Anzeige

OHLENBOSTEL,GUIDO/Action Press Michael Wendler und Markus Krampe, 2010

Anzeige

ActionPress Michael Wendlers Vater Manfred Weßels

Anzeige

ActionPress Markus Krampe und Michael Wendler bei "Lets Dance" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de