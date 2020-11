Jennifer Lange (27) muss da nochmal etwas klarstellen! Die diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Staffel sorgte für ordentlich Aufsehen: Es wurde gezofft, gelästert und auch gemobbt – so nahmen es zumindest die Zuschauer wahr. Besonders das Bachelor-Paar Andrej Mangold (33) und Jenny wurde wiederholt vorgeworfen, für den Großteil der Hetze gegen Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (28) verantwortlich zu sein. Die Influencer mussten sich daraufhin einer riesigen Hate-Welle stellen – die bis heute noch nicht so richtig abreißen will. Nun wandte sich Jenny allerdings noch einmal an ihre Community, um zu verdeutlichen, dass sie mit Mobbing eigentlich nichts am Hut hat!

In ihrer Instagram-Story lud die Brünette nun zahlreiche Clips hoch, in denen sie beteuerte, sich in den vergangenen Tagen sehr viele Gedanken gemacht zu haben: "Deshalb ist es mir einfach unglaublich wichtig, noch mal ein für alle Mal klarzustellen, dass im Sommerhaus kein Mobbing von mir beziehungsweise von uns ausgegangen ist", erklärte sie ihren Followern. Sie sei absolut gegen Mobbing und habe sich bereits Anfang des Jahres in einer Kampagne dagegen stark gemacht. "Ich weiß selber, wie es ist, gemobbt zu werden. Das ist alles andere als schön", führte sie weiter aus. Generell sei sie ein Mensch, der sich gerne für andere einsetze – und das zeige auch ihr Beruf als Fitness- und Gesundheitstrainerin: "Ich liebe es einfach, Menschen zu motivieren, ihnen zu helfen, bei der Verwirklichung ihrer Ziele oder ihnen einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."

Es war nicht das erste Mal, dass sich Jenny zu der Sommerhaus-Thematik auf ihrem Social-Media-Kanal äußerte. Blieb sie während der Wiedersehensshow diesbezüglich eher zurückhaltend, teilte sie kürzlich einen Post, den man als Entschuldigung für ihr Verhalten werten dürfte. Sie habe sich in der Situation während den Dreharbeiten unwohl gefühlt und sei sich selbst nicht treu geblieben: "Das entschuldigt natürlich nicht, dass ich ausfällig geworden bin. Und genau dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen", hieß es im Text unter anderem.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Februar 2020 in Frankfurt

