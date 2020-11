Prinz William (38) zeigt sich von den jüngsten Schlagzeilen über ihn unbeeindruckt! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Thronfolgen-Zweite, ebenso wie sein Vater Prinz Charles (71), sich im April mit Covid-19 infiziert haben soll. Im Gegensatz zu seinem Familienmitglied habe der 38-Jährige seine Erkrankung allerdings geheim gehalten, angeblich, weil er die Bevölkerung nicht beunruhigen wollte. Offiziell bestätigt hat der Royal all das nicht. Nun wohnte der dreifache Vater wieder einem Event bei – wenn auch nur virtuell – und wirkte dabei tiefenentspannt.

Bei den Spirit of Fire Awards meldete sich William erstmals nach den Krankheitsgerüchten wieder zurück, wie unter anderem Daily Mail berichtete. In einer aufgezeichneten Videobotschaft verlor er allerdings weiterhin kein Wort über seine angebliche Infektion vor sieben Monaten. Stattdessen zollte er dem Anlass entsprechend dem Feuerwehr- und Rettungsdienstpersonal Respekt. Außerdem stellte er heraus, wie wichtig es sei, dass die Personen, die in diesem Feld arbeiten, wissen, an wem sie sich wenden können, wenn sie selbst psychologische Unterstützung brauchen.

Für die Geheimniskrämerei erntete William nicht viel Lob – im Gegenteil: Der Royal-Experte Robert Jobson kritisierte das Vorgehen scharf. "Die Presse hatte sich mehrmals beim Palast danach erkundigt, ob Prinz William sich mit dem Virus angesteckt hatte. Es wurde die Entscheidung getroffen, uns anzulügen", schrieb er dazu auf Twitter. Dadurch sei das Vertrauen der Medien und des Volkes beschädigt worden.

Getty Images Prinz Charles und Prinz William

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in London

Getty Images Prinz William im September 2020

