Die Wogen haben sich wohl endlich geglättet! Charli D'Amelio (16) und Chase Hudson (18) haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Anfang des Jahres gaben sie bekannt, ein Paar zu sein – die Beziehung hielt allerdings nicht besonders lange. Nach einem heftigen Rosenkrieg mit viel Tumult und Tränen scheinen die beiden nun aber auf freundschaftlicher Ebene wieder zueinandergefunden zu haben. Dafür haben die zwei TikTok-Stars sogar ein Symbol: einen Freundschaftsring!

Aufmerksamen Fans war bereits aufgefallen, dass Charli und Chase schon seit Längerem ähnliche Ringe tragen. In einem Video auf dem YouTube-Kanal des Fotografen Kevin Wong bestätigte die 16-Jährige die Gerüchte und präsentierte das Schmuckstück un erklärte: Es handelt sich tatsächlich um einen Freundschaftsring – vor genau einem Jahr hatten sich die beiden nämlich kennengelernt. Um den Jahrestag ihrer Freundschaft zu feiern, seien die zwei auch brunchen gewesen seien. Charli stellte aber auch klar, dass sie und der 18-Jährige nur als Freunde seien.

Einige Fans allerdings zweifeln dies in den Kommentaren des Videos an: "Ja genau – jeder hat einen Freundschaftsring mit seinem Ex, oder?", spottet ein User. Eine andere Followerin stimmt ihm zu: "Wahrscheinlich flunkern sie einfach ein bisschen."

Instagram / lilhuddy Charli D'Amelio und Chase Hudson, US-TikTok-Stars

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio, Netz-Bekanntheit

Instagram / lilhuddy Chase Hudson im Juni 2020

