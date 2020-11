Große Sorge um Katy Bähm (27)! Eigentlich ist die Dragqueen dafür bekannt, ihre Follower regelmäßig mit in ihren Alltag zu nehmen und über ihren Social-Media-Account private Einblicke zu bieten. Am Donnerstag wurde es allerdings plötzlich ruhig auf der Instagram-Seite der ehemaligen Kandidatin von Promi Big Brother. Und das hatte tatsächlich einen guten und nicht gerade erfreulichen Grund: Katy hatte einen Autounfall.

In ihrer Story meldete sich die Berlinerin mit folgenden Worten: "Ich habe gerade einen Autounfall gehabt. Mir geht es gut, zittere aber am ganzen Körper." Was genau vorgefallen ist, teilte Katy nicht mit der Öffentlichkeit. Sie meldete sich zu einem späteren Zeitpunkt allerdings noch einmal, um ihre Fans zu beruhigen, dass sie den Umständen entsprechend okay sei.

"So was passiert einfach immer dann, wenn man es wirklich gar nicht braucht", machte die Make-up-Künstlerin ihrem Ärger im Netz Luft. Sie sei sowieso seit Tagen in einer depressiven Stimmung und das ziehe sie gerade richtig runter.

Anzeige

Instagram / burakbildik Katy Bähm im Jahr 2020

Anzeige

Bieber, Tamara/ Action Press Katy Bähm bei der Preview von "Queen of Drags" in Berlin

Anzeige

Instagram / katybähm Dragqueen Katy Bähm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de