Influencerin Chiara Ferragni (33) und ihr Mann Fedez (31) präsentieren stolz ihre runden Bäuche! Vor einem Monat verkündete die Blondine ganz überraschend ihre zweite Schwangerschaft und versorgt ihre knapp 22 Millionen Follower seitdem immer wieder mit Baby-Updates. Zuvor hatte nichts auf dem Social-Media-Account auf ein zweites Baby hingedeutet – nur Kind Nummer eins, der kleine Leone (2), ist immer wieder zu sehen gewesen. Dass Chiara gerne auch private Einblicke gibt, ist also kein Geheimnis. Jetzt haben sie und ihr Mann Fedez ein lustiges Bauchfoto gepostet!

Das Model und ihr Partner halten auf dem Schnappschuss beide ihre Bäuche in die Kamera. Der Spaß dabei: Chiaras Wölbung ist auf das Baby, die ihres Mannes wahrscheinlich auf das gute Essen zurückzuführen! Das Paar wollte seinen Fans so ein spaßiges Schwangerschaftsupdate geben und teilte mit, dass die Beauty im fünften Monat ist. Auf dem Instagram-Account der Influencerin finden sich oft private Familienfotos, was nicht immer auf positive Reaktionen stößt. Einige Follower finden nämlich, dass Chiara ihr Kind nicht so öffentlich präsentieren sollte.

Das Geschlecht des zweiten Kindes hat die Italienerin übrigens schon verraten: Dieses Mal wird es ein Mädchen! Diese Neuigkeit verkündete sie in einem Video. In dem kurzen Clip hält ihr Sohn Leo ein Ultraschallbild in die Kamera und sagt: "Das ist die kleine Schwester von Leo."

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und Sohn Leone

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, Influencerin

Instagram / chiaraferragni Chiarra Ferragni und Sohn Leone

