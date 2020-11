Das war seine große Bewährungsprobe! Kylie Minogue (52) reiste nun zum 100. Geburtstag ihrer Großmutter von ihrer Wahlheimat London nach Australien. Zu diesem besonderen Anlass jettete die Sängerin aber nicht alleine, sondern mit ihrem Partner Paul Solomons. Mit dem Kreativchef des britischen GQ-Magazins ist sie seit mittlerweile zwei Jahren in einer Beziehung. Doch erst jetzt lernte Paul Kylies Eltern – und den restlichen Minogue-Clan – bei Omas Geburtstag kennen.

Mit dem Stellar Magazine sprach die "Can't Get You Out of My Head"-Interpretin über die besondere Familienfeier – und den ersten Auftritt ihres Liebhabers: "Er hat sich wirklich gut geschlagen. Es waren so viele Leute aus unserer Großfamilie da, die er getroffen hat." So seien alle acht Kinder der Großmutter – inklusive ihrer Familien – vor Ort gewesen, um das 100-jährige Familienoberhaupt zu feiern: "Es war ein wunderschöner Tag", erinnerte sich die 52-Jährige an die Feier.

Dem Paar gefiel der gemeinsame Aufenthalt in Kylies Heimat soar so gut, dass es angeblich darüber nachdenkt, ein Haus in Australien zu kaufen. Auch aus praktischen Gründen sei das wünschenswert, meinte Kylie. Während des letzten Aufenthaltes in Down Under übernachteten beide im Elternhaus der Musikerin.

Anzeige

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Paul Solomons, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / paulsolomonsgq Kylie Minogue und Paul Solomons, September 2019

Anzeige

Instagram / paulsolomonsgq Paul Solomons und Kylie Minogue, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de