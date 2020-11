Könnte es ein Wiedersehen mit einer beliebten Figur bei Grey's Anatomy geben? Gerade wird die 17. Staffel der Krankenhausserie gedreht – dabei teilte Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (50) vor ein paar Wochen überraschend mit: Diese Season ist möglicherweise die letzte der Show. Umso erfreulicher ist nach dieser Schocknachricht folgende Neuigkeit: Sarah Drew alias April Kepner hätte große Lust, in der finalen Staffel wieder in ihre alte Rolle zu schlüpfen.

Die Schauspielerin verließ das Erfolgsformat am Ende der 14. Staffel, als ihre Figur ihren Ex-Verlobten Matthew Taylor (Justin Bruening) spontan heiratete. Knapp drei Jahre später wurde sie jetzt in einem Interview mit Entertainment Tonight gefragt, was sie von Ellens Kommentar zum Show-Aus hält. Dabei plaudert Sarah aus, dass sie definitiv bereit dazu wäre, wieder zurückzukommen. "Ich liebe meine Serienfamilie. Also würde ich niemals nein zu der Möglichkeit sagen", erzählt die gebürtige New Yorkerin. Bisher wurde sie allerdings noch nicht gefragt, ob sie erneut Teil des Casts werden möchte.

Ginge es nach Ellen, dann wäre ein Comeback von Sarah (40) absolut möglich. Die Blondine verriet im vergangenen Jahr in der The Late Late Show with James Corden: "Ich würde sehr gerne einige der alten Castmitglieder zurückholen." Für sie wäre das ein "großartiger Weg", um "Grey's Anatomy" enden zu lassen.

Getty Images Sarah Drew bei der "I Still Believe"-Premiere in Hollywood im März 2020

Instagram / thesarahdrew Die "Grey's Anatomy"-Stars der 14. Staffel

Getty Images Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy-"-Star

