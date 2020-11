Sharon Osbourne (68) stärkt Johnny Depp (57) den Rücken! Der erfolgreiche Hollywood-Star hatte vor wenigen Tagen einen harten Rückschlag verkraften müssen: Weil er als Frauenschläger betitelt worden war, befand er sich in einem Verleumdungsprozess gegen den Chefredakteur der britischen Zeitung "The Sun". Im Verlauf der monatelangen Verhandlungen waren schockierende Details über seine und Amber Heards Ehe ans Licht gekommen. Den Rechtsstreit hat Johnny zwar verloren – doch Sharon springt jetzt für ihn in die Bresche!

In der CBS-Show The Talk spricht die 68-Jährige jetzt mit ihren Kolleginnen über das Ehedrama des Fluch der Karibik-Stars und schlägt sich auf dessen Seite: "Es gehören immer zwei dazu." In ihren Augen sei Johnny und Ambers Beziehung sehr instabil und beide sehr "schlimm" zueinander gewesen. "Sie war genauso zu ihm, wie er zu ihr war", vermutet Sharon und glaubt, dass auch ein hoher Alkoholkonsum ihre Situation verschärft haben könnte.

Sie selbst habe in der Vergangenheit Ähnliches mit ihrem Mann Ozzy Osbourne (71) durchgemacht: "Wenn er mich geschubst hat, habe ich ihn auch geschubst. Manche Menschen sind so", erklärt sie. Würde man sich genug lieben, würde man versuchen, mit professioneller Hilfe an den Problemen zu arbeiten – zwischen Johnny und Amber habe diese in ihren Augen jedoch gefehlt.

Getty Images Sharon Osbourne im Februar 2020

Getty Images Johnny Depp im Oktober 2020

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne bei den Grammys 2020

