Genau wie das Nilpferd stellt auch das Alien die The Masked Singer-Gemeinde vor große Rätsel! Auch wenn das flauschige Tierchen Sonja Zietlows (52) absoluter Liebling zu sein scheint, hat das Rateteam-Mitglied noch keine richtige Ahnung, welcher Promi darunter stecken könnte – da geht es den Fans ganz ähnlich. Kein Wunder: So sind die Indizien beim Alien mit die kryptischsten. Und schließlich verwirrte die italienische Arie in der vergangenen Show dann komplett. Trotzdem haben die "The Masked Singer"-Ratewütigen natürlich ein paar Ideen...

Im offiziellen Voting von ProSieben hat sich vor allem beim Alien in den vergangenen Wochen einiges getan. Heute steht Comedian Luke Mockridge (31) mit ordentlichem Abstand auf Platz eins. Platz zwei belegt der italienische Musiker Giovanni Zarrella (42) und auf Platz drei steht Rolando Villazón (48) – ein mexikanisch-französischer Opernsänger.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Alien-Indizien:

- Kanadische Nationalhymne im Hintergrund

- McDonalds

- Commodore C64

- Kühlschrank

- Paddleballschläger

- Werbeschild für Tanzkurse

- Flackernde Fußgängerampel

- Polizeiauto mit Aufschrift "Polfix"

- Alien spielt Fußball

- U-Bahnhof Maskenallee

- Container mit Aufschrift "DDM403"

- "Alien vieles nicht verstehen, aber guten Humor hat"

- "Alien zu Hause vermissen, Kontakt suchen muss"

- "Alien neue Gefühle entdeckt"

- "Alien Musik schön findet – lernen zweite Sprache"

- "Alien liebt Applaus von überall"

- "Alien wieder Solo – vermisst zu Hause!"

- "Alien-Herz für Heimat schlägt, neue Heimatmelodie gefunden"

- "Sprachen Alien lernen, in Schule gehen muss. Alien Sprache noch verwirrt"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Alien

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Das Alien bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das Alien bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de