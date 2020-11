Bedeutet das das Ehe-Aus für Dominic West (51)? Vor fast exakt einem Monat waren Paparazzi-Schnappschüsse von dem Schauspieler aufgetaucht, die ihn beim Knutschen mit seinem Co-Star Lily James (31) zeigten. Dabei ist Dominic seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet. Nachdem die Affäre öffentlich wurde, beteuerten der Brite und seine Frau, dass sie nach wie vor ein glückliches Paar seien. Doch nun wurde bekannt: Der Vierfach-Vater soll angeblich Gefühle für die Cinderella-Darstellerin haben!

Das enthüllte jetzt ein Freund von Catherine gegenüber The Sun. Ihm zufolge habe Catherine einigen Vertrauten verraten, dass Dominic ihr beichtete, etwas für Lily zu empfinden. Die Adlige sei deshalb nun "total niedergeschlagen", das Geständnis sei für sie schwer zu verarbeiten. "Sie hat inzwischen den Menschen, die ihr am nächsten stehen, gesagt, dass ihre Ehe so gut wie vorbei ist. Sie glaubt nicht, dass es einen Weg gibt, wie sie die Affäre hinter sich lassen kann", gibt der Insider preis.

"Es war eine sehr demütigende Zeit für sie, und sie möchte, dass Dominic das Chaos, das er angerichtet hat, wieder bereinigt", plaudert ein Freund der Familie aus. Um ein bisschen Abstand von dem ganzen Drama zu gewinnen, reiste Catherine zu ihren Eltern nach Irland. Wie MailOnline berichtet, habe die 49-Jährige dort einen "Krisengipfel" mit ihren zwei Schwestern einberufen, um über ihre Ehe zu sprechen.

Getty Images Lily James bei der "Deine Juliet"-Premiere in London im April 2018

Getty Images Dominic West und Catherine FitzGerald

Getty Images Der Schauspieler Dominic West

