Hat Catherine FitzGerald (49) ihrem Ehemann Dominic West (51) verziehen? Vor wenigen Wochen tauchten Paparazzi-Fotos auf, auf denen der Schauspieler mit seiner Kollegin Lily James (31) knutscht. Spekulationen um ein mögliches Ehe-Aus revidierte das Paar daraufhin in einem öffentlichen Statement. Doch dann hieß es, dass Dominic tatsächlich Gefühle für Lily haben soll. Offenbar scheint es trotzdem noch gut um die Eheleute zu stehen: Jetzt wurden Dominic und Catherine beim gemeinsamen Sporteln gesichtet.

Die Schnappschüssen zeigen das Paar, wie es am vergangenen Dienstag hintereinander her joggte. Die Aufnahmen sollen in der Nähe ihres Hauses in der britischen Region Cotswolds geschossen worden sein. Ob sie mit der gemeinsamen Sporteinheit klipp und klar ausdrücken wollten, dass es zwischen ihnen nicht kriselt? Immerhin zeigten sich Dominic und Catherine auch zusammen in der Öffentlichkeit, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, dass Dominic etwas für seine Affäre Lily empfinden würde.

Zuvor hatte der Schauspieler noch gegenüber MailOnline betont, dass Catherine definitiv nicht vorhabe, ihn zu verlassen und sie in keiner großen Ehekrise stecken würden. "Wir sind natürlich noch zusammen. Unsere Beziehung ist völlig in Ordnung", erklärte der 51-Jährige. Zu der Knutscherei mit Lily wollte sich der Brite nicht äußern. "Das geht niemanden etwas an", machte Dominic deutlich.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald

MEGA Catherine FitzGerald im November 2020

