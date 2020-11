Diese Ankündigung überrascht die Fans von Sing meinen Song! Nächstes Jahr geht die beliebte Tauschkonzert-Sendung in die nächste Runde. Die Teilnehmer der achten Staffel stehen bereits fest: Neben Gastgeber Johannes Oerding (38) dürfen sich die Zuschauer auf DJ Bobo (52), Stefanie Heinzmann (31), Joris (30) und Mighty Oaks-Frontmann Ian Hooper freuen. Außerdem ist Gentleman (46) wieder mit von der Partie. 2017 war der Reggae-Star bereits in dem TV-Format zu sehen. Seine erneute Teilnahme sorgt jetzt für große Verwirrung!

"Hammer, Gentleman ist wieder dabei!" freute sich ein User nach der Verkündung der "Sing meinen Song"-Teilnehmer auf Instagram. Obwohl viele Fans positiv auf die Rückkehr des "Superior"-Interpreten reagierten, herrschten bei anderen Fragezeichen. Warum nimmt Gentleman als Sänger auf der berühmten TV-Couch wieder Platz? Andere teilten sogar ihren Unmut darüber mit, dass in der Show kein neues Gesicht auftauche. "Enttäuschend! Gentleman war doch schon dabei", ärgerte sich ein anderer User.

Ob Gentleman in der kommenden Staffel durch seine zweite Teilnahme möglicherweise eine besondere Rolle einnimmt, ist noch nicht bekannt. Im Jahr 2017 bot der Musiker bereits seine Songs in der Show zum Tausch an. Durch die Sendung führten damals Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) von The Bosshoss. Auf die neuen Folgen der Musik-Event-Reihe dürfen sich die Zuschauer im Frühjahr 2021 freuen. Dann soll die achte Staffel von "Sing meinen Song" ausgestrahlt werden.

Instagram / gentleman_official Michael Patrick Kelly, Gentleman, Stefanie Kloß, Mark Forster und Lena Meyer-Landrut, 2017

Getty Images Gentleman in Berlin, 2004

Instagram / gentleman_official Gentleman mit Michael Patrick Kelly und Moses Pelham im Jahr 2017

