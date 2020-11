Lukas Podolski (35) flasht seine Fans mit einem neuen Haarschnitt! Eigentlich blieb der Profi-Fußballer in der Vergangenheit einem bestimmten Look treu, was seine Haarpracht betrifft: Ob auf dem Spielfeld, auf öffentlichen Events oder im Privatleben: Seine Mähne war stets glatt und akkurat zur Seite gekämmt. Doch jetzt wurde es für Poldi offenbar doch Zeit, seinem Schopf einen neuen Anstrich zu verpassen: Lukas setzt nun auf Natürlichkeit und trägt süße Löckchen!

Auf Instagram zeigte der Sportler seinen Followern die große Verwandlung. Mit "Prinz von Antalya" kommentierte der 35-Jährige, der bei dem türkischen Fußballverein Antalyaspor unter Vertrag steht, das Foto. Von glatter Mähne ist auf dem Pic keine Spur mehr: Lukas' Kopfhaut zieren wuschelige Löckchen. Poldis Community ist wegen des neuen Aussehens ihres Stars völlig aus dem Häuschen. "Im ersten Moment nicht erkannt, aber mega!", lautete nur einer der begeisterten Fan-Kommentare.

Ob seine Frau Monika genauso begeistert von dem neuen Wuschelkopf ihres Mannes ist? Sicherlich muss sie sich auch erstmal an Lukas' Löckchen gewöhnen. Dabei dürfte die Zweifach-Mama jedoch bereits die eine oder andere optische Verwandlung ihres Partners miterlebt haben. Immerhin kennen sich Monika und Lukas seit Teenager-Tagen. Was sagt ihr zu Poldis neuer Haarpracht? Toller Look oder No-Go? Stimmt unten ab!

Getty Images Lukas Podolski auf einer Pressekonferenz in Evian-les-Bains, Frankreich

Lukas Podolski Lukas Podolski im Oktober 2020

Instagram / poldi_official Monika und Lukas Podolski in Antalya, 2020

