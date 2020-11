Ob diese beiden das Kriegsbeil jemals begraben werden? Online ist zwar schon die finale Folge von Ex on the Beach zu sehen, im TV wurde jetzt allerdings erst Folge acht ausgestrahlt – und die hatte es in sich. Walentina und Georgia gerieten heftig aneinander: Geo äußerte ihren Unmut darüber, dass einige Mitbewohner Thunfisch-Konserven bunkerten – die Blondine mischte sich ein und die Situation eskalierte. Gegenüber Promiflash verrät Walentina nun, dass sie dem Rotschopf die Aktion immer noch ziemlich übel nimmt.

Im Gespräch mit Promiflash äußert sie ihre Vermutung, Geos Wut habe vermutlich einen ganz anderen Hintergrund: "Ich war von Anfang an nicht gerade beliebt bei ihr. Ich denke, dass es sie genervt hat, dass der eine oder andere Mann gegenüber mir sein Interesse bekundet hat, den sie selbst aber toll fand", spekuliert die Influencerin. Ihre Mitbewohnerin sei selbst schuld daran, dass sie so hitzig reagiert habe: "Wenn man mich durchgehend beleidigt und respektlos ist, muss man damit rechnen, dass eine Gegenreaktion kommt."

Ihr Echo auf Geos Anfeindungen finde Walentina daher völlig gerechtfertigt: "Ich persönlich denke nicht, dass ich zu hart gewesen bin. Im Gegenteil: Ich musste mich zügeln, nicht mindestens genauso respektlos zu werden. Habe selten einen Menschen kennengelernt, der sich so benimmt", betont die Fitness-Fanatikerin.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW / Frank Fastner Walentina Doronina, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

TVNOW Georgia bei "Ex on the Beach"

TVNOW Georgia, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

