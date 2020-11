Daran können sich wohl nur die eingefleischten Unter uns-Fans erinnern! Im vergangenen Jahr ist Jakob Graf (37) als Luke Färber in die Daily eingestiegen. Nach Irenes (Petra Blossey, 64) Tod hat der Betrüger die Schillerallee unsicher gemacht und sich mittlerweile die Herzen der Zuschauer erspielt. Doch was viele gar nicht wissen – sein Seriendebüt hat der Würzburger nicht erst 2019 gefeiert. Er war bereits vor einigen Jahren in einer Episode zu sehen.

In einem Instagram-Livestream wollten einige Fans von dem Schauspieler wissen, ob Ringo (Timothy Boldt, 29) der erste Mann gewesen sei, mit dem Jakob Kusserfahrung sammeln durfte. "Tatsächlich, nein. Aber der andere Mann, den ich davor geküsst habe, war auch wegen der Schauspielerei – in der Schauspielschule", antwortet der 37-Jährige zwar darauf, doch viel spannender als der Männer-Kuss war für die Livestream-Besucher der Fakt, warum es überhaupt zu der Knutscherei gekommen war. "Ja, mit Ringo. Das war, bevor ich Luke gespielt habe. Da habe ich schon mal bei 'Unter uns' mitgemacht." Damals hat der Lockenkopf kurzzeitig die Figur Gary gespielt.

Das dürfte vielleicht auch der Grund gewesen sein, warum sich der TV-Darsteller ganz besonders auf seinen festen Einstieg in die Daily gefreut hatte – immerhin dürfte ihm ein Teil des Teams schon bekannt gewesen sein. Damals schwärmte er im RTL-Interview bereits von seiner neuen Rolle: "Ohne zu viel vorwegzunehmen: Luke ist definitiv eine vielschichtige und durchaus mysteriöse Figur mit einer gesunden Mischung aus Charme und krimineller Energie."

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Luke (Jakob Graf) und Nika (Isabelle Geiss) in einer Szene bei "Unter uns"

Instagram / jakob_of_life Jakob Graf, Schauspieler

