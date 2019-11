Erst letzte Woche schockierte diese Nachricht alle Unter uns-Fans! Nach 25 Jahren kehrt Petra Blossey (63), die von Beginn an in der Rolle der Irene Weigel vor der Kamera stand, der Serie den Rücken. Während der letzte Dreh der Schauspielerin schon einige Monate zurückliegt, wird der tragische Tod ihrer Figur erst am kommenden Donnerstag in der Daily Soap thematisiert. Mit dem Abschied von Irene beginnt allerdings auch ein neues Kapitel: Jakob Graf (36) ist als Luke Färber der "Unter uns"-Neuzugang.

"Ohne zu viel vorwegzunehmen: Luke ist definitiv eine vielschichtige und durchaus mysteriöse Figur mit einer gesunden Mischung aus Charme und krimineller Energie", berichtet Jakob im RTL-Interview von seiner neuen Rolle. Während Sina (Valea Scalabrino, 29) und Robert (Luca Maric, 54) am Flughafen mit der schrecklichen Nachricht über Irenes Tod konfrontiert werden, trifft Luke in der Schillerallee ein. "Was ich schon einmal verraten kann, ist, dass er Irene Weigels Tour-Guide in Thailand war. Es wird also sehr spannend", gibt der 36-Jährige einen ersten Hinweis auf die Identität des Neulings.

Während Jakob sich ins "Unter uns"-Abenteuer stürzt, plaudert Petra nach ihrem Ausstieg bereits über ihre nächsten Projekte: "Meine Pläne sehen so aus, dass ich neue Kontakte knüpfe, sei es am Theater oder beim Fernsehen. Natürlich auch mit der Unterstützung meiner Schauspiel-Agentur." Am liebsten würde sie bald in einem Musical mitwirken.

