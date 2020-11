Bei diesem Mutter-Tochter-Duo kommt Herbstimmung auf! Katie Price (42) ist Vollblutmama von fünf Kindern. Immer wieder teilt sie im Netz Fotos ihrer Kids und gibt dabei ganz ehrliche Einblicke. Nachdem das ehemalige Boxenluder zuletzt offenbart hat, dass sein behinderter Sohn Harvey (18) 180 Kilo wiege, ist dieses Posting nun endlich wieder leichte Kost – und zudem noch besonders stylish: Für ein herbstliches Bild posiert Katie mit ihrer Jüngstgeborenen Bunny (6) im Partnerlook!

"Bunny und ich lieben es, uns zum Einkaufen gleich anzuziehen", offenbarte die 42-Jährige auf Instagram – was beim Anblick des Bildes aber ohnehin außer Frage steht: Während Katie und Bunny komplett in Erdtönen gekleidet sind, strahlen sie sich glücklich an! Die Weste der Sechsjährigen gibt es sogar für erschwingliche 30 Pfund nachzukaufen – es handelt sich dabei um ein Kleidungsstück von Katies eigener Modemarke Princess Bunny.

Aber nicht nur mit ihrer Tochter kleidet Katie, die nach einem Sprung von einer Mauer noch immer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sich gerne im gleichen Look. Erst kürzlich wurde die Britin mit ihrem Freund Carl Woods am Flughafen gesichtet – beide trugen den identischen Jogginganzug von Adidas. Steht ihr auch so auf Partnerlooks?

Instagram / katieprice Katie Price mit Sohn Harvey, Juli 2020

Instagram / katieprice Katie Price' Tochter Bunny Hayler, 2020

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Carl Woods und Katie Price in London

